تظاهرة في ستوكهولم احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على غزة

تظاهر مئات الأشخاص في العاصمة السويدية ستوكهولم، احتجاجًا على الصمت تجاه جرائم الحرب الإسرائيلية على غزة.
واجتمع المتظاهرون في ساحة "أودينبلان" استجابةً لدعوة من منظمات المجتمع المدني، مطالبين الحكومة السويدية بالتحرك العاجل لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "الأطفال يُقتلون في غزة"، و"المدارس والمستشفيات تُقصف"، و"أوقفوا نقص الغذاء"، معبرين عن إدانتهم الشديدة للصمت الحكومي تجاه الحرب.
وردد المشاركون شعارات من قبيل "الحرية لفلسطين، نتانياهو قاتل"، قبل أن يتوجهوا في مسيرة إلى مبنى وزارة الخارجية السويدية.
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