أستراليا تسعى لتعميق علاقاتها التجارية مع الصين

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأ رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم السبت، زيارة للصين تهدف إلى تعميق العلاقات التجارية التي شهدت استقرارا نسبيا في الآونة الأخيرة بين البلدين.

تحسنت العلاقات بين البلدين منذ ديسمبر الماضي، بعدما رفعت الصين الحظر المفروض على استيراد المنتجات البحرية من أسرتاليا خاصة الكركند.

وصل رئيس الحكومة العمالية إلى شنغهاي، يرافقه وفد من رؤساء الشركات الذين سيشاركون في اجتماع في بكين، وأشاد بـ"الترحيب الحار جدا" في تصريحات موجزة أدلى بها للصحافيين بعيد وصوله.

يزور ألبانيزي بكين وتشنغدو خلال الرحلة التي تستمر حتى الجمعة.

وأوضح ألبانيزي، الذي يقوم بزيارته الثانية للصين كرئيس للوزراء، أن كل الملفات ستكون مطروحة للنقاش مع المسؤولين الصينيين، بمن فيهم الرئيس شي جين بينغ.

وقال لصحافيين "نتعاون حيثما أمكن ونختلف حيث يجب، ونستطيع إجراء محادثات صريحة حول هذه الخلافات".

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الصينية أن العلاقات الثنائية "تواصل التحسن والنمو".