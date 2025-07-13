إسبانيا تحذّر من أمطار غزيرة في كاتالونيا وتعلّق حركة القطارات

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدرت السلطات الإسبانية، اليوم السبت، أعلى مستوى تحذير (الدرجة الحمراء) في جزء كبير من إقليم كاتالونيا في شمال شرق البلاد، تحسبا لهطول أمطار غزيرة ما دفع الشركة المشغّلة لقطاع السكك الحديد إلى تعليق حركة القطارات في المنطقة.

توقّعت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية هطول 90 ملم من الأمطار (90 ليترا لكل متر مربع) خلال ساعة واحدة مساء السبت قرب برشلونة وفي مقاطعة تاراغونا حيث اندلع حريق كبير في بداية الأسبوع.

هذه "الأمطار الغزيرة" التي من المتوقع أن تستمر حتى بداية المساء، تنطوي على خطر كبير لحصول "فيضانات"، وفق ما أعلنت الوكالة في حسابها على منصة "إكس"، داعية السكان إلى "اتباع توصيات الحماية المدنية" في مواجهة وضع "استثنائي".

دفع تحذير الوكالة الشركة المشغلة لقطاع السكك الحديد إلى تعليق الحركة في كل أنحاء المنطقة، سواء للقطارات عالية السرعة أو للقطارات الإقليمية وقطارات الضواحي.

وقالت الشركة المشغّلة، في بيان، إن هذه التدابير الاستثنائية ترمي إلى "ضمان سلامة جميع المسافرين"، موضحة أن استئناف الحركة سيعتمد على تطور الأحوال الجوية.

إلى جانب كاتالونيا، صدر تحذير من الدرجة البرتقالية (ثاني أعلى مستوى) لمناطق عدة في شمال إسبانيا وشرقها بسبب الأمطار الغزيرة، بما فيها أراغون وجزء من منطقة فالنسيا.

تأثرت فالنسيا، في نهاية أكتوبر الماضي، بموجة أمطار غزيرة تسبّبت بمصرع 227 شخصا.