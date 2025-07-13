شكرا لقرائتكم خبر عن وسام إسماعيل: القائمة الوطنية من أجل مصر هدفها إتاحة الفرصة للجميع بـ"الشيوخ" والان مع تفاصيل الخبر

أكد المستشار وسام اسماعيل الممثل القانوني للقائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات الشيوخ، أن الأحزاب غلبت المصلحة الوطنية للتقدم للأمام وجاءت القائمة الوطنية بصفة عامة واجتمع رجال الأحزاب لإنتاج عمل مختلف تماما بمختلف تياراتهم، مشيرا إلى أن القائمة بها 12 حزبا، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب.

وأوضح وسام اسماعيل، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على قناة الحياة، أن القائمة الوطنية من أجل مصر اتفقوا على أن يكون في منحى مختلف يبدأ من انتخابات 2025 في انتخابات الشيوخ والهدف الأساسي الآن هو الفكر والمواطن وخدمة المواطن وإتاحة الفرصة للجميع.

وأضاف وسام اسماعيل، أن القائمة الوطنية من أجل مصر ممثلة في أربع قطاعات أول قطاع الصعيد يبدأ من الجيزة ثم قطاع جنوب القاهرة يشمل عدد من المحافظات والقطاعين الثالث والرابع هما شرق وغرب مصر، مشددا على أن القائمة المتعلقة بمصروفات الدعاية الانتخابية وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات ولا يجب الخروج عليها.

