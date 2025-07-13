شكرا لقرائتكم خبر عن الملكية الفكرية.. صون الإبداع وتشجيع الابتكار فى ظل أحكام القانون.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الملكية الفكرية.. صون الإبداع وتشجيع الابتكار في ظل أحكام القانون المصري"، استعرض خلاله ظاهرة سرقة وتقليد وتزوير وإقتباس اللوحات الفنية أصبحت أكبر رابع تجارة رواجاً حول العالم، و6 عناصر لتجفيف ينابيع "سرقة الإبداع"، فلازالت ردود الأفعال مستمرة حول واقعة الإعلامية مها الصغير التي اعتذرت مؤخراً عن واقعة سرقة لوحة الفنانة التشكيلية الدنماركية "ليزا لاش نيلسون"، وادعت رسمها، الأمر الذى يدعونا إلى فتح ملف سرقة وتزوير وتقليد لوحات مشاهير الفنانين وتحولها إلى مشكلة عالمية.

لكن عملية تزوير وتقليد وسرقة الأعمال الفنية كان يعتبر مهارة يتحلى بها الفنان القادر على التقليد بدقة بالغة، ومع الوقت تحول إلى جريمة أخلاقية وقانونية؛ بسبب إساءته للتراث الفني وهضم حقوق الفنان صاحب اللوحة الأصلية، ويعتمد المزورون اليوم تقنية الاستنساخ الكهروميكانيكي لطباعة الأعمال المزورة التي تحاكي الأصلية بشكل يصعب التفريق بينهما، كما يضيفون بعض المواد التي توحي بأن اللوحة قديمة.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على الملكية الفكرية، ضرورة صون الإبداع وتشجيع الابتكار في ظل أحكام القانون المصري، هذا وتشير بعض التقارير إلى أن ظاهرة سرقة وتقليد وتزوير وإقتباس اللوحات الفنية أصبحت أكبر رابع تجارة رواجاً حول العالم بعد المخدرات وغسل الأموال والسلاح، وقد زاد أعداد المافيا المتخصصة فى سرقة وتزوير تلك الأعمال والتى قد تصل أسعارها فى بعض الأحيان إلى أرقام خيالية لا يستطيع العقل أن يتخيلها.

وإليكم التفاصيل كاملة:



"الملكية الفكرية.. صون الإبداع وتشجيع الابتكار في ظل أحكام القانون المصري".. ظاهرة سرقة وتقليد وتزوير وإقتباس اللوحات الفنية أصبحت أكبر رابع تجارة رواجاً حول العالم.. و6 عناصر لتجفيف ينابيع "سرقة الإبداع"





برلمانى