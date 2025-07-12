ماكرون يدعو للدفاع عن مصالح أوروبا بعد رسوم ترامب الجديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، عن "استياء" بلاده "الشديد"من الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عنها على البضائع المستوردة من الاتحاد الأوروبي.

ودعا ماكرون، عبر منصة "إكس"، للتواصل الاجتماعي، إلى "الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية" بعدما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية نسبتها 30 في المئة على السلع الأوروبية اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل.

ودعا الرئيس الفرنسي المفوضية الأوروبية إلى "تسريع وتيرة التحضير لإجراءات مضادة ذات صدقية، عبر استنفار كل الأدوات المتوافرة لها، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق (مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية) بحلول الأول من أغسطس".

كانت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية قالت، بعيد إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية الجديدة في وقت سابق اليوم السبت، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحه إذا مضت الولايات المتحدة في فرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على السلع الأوروبية اعتبارا من أول أغسطس.

وأردفت فون دير لاين قائلة "سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اعتماد تدابير مضادة متناسبة إذا لزم الأمر".