أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأنّ "قوة من الجيش اللبناني صادرت خلال مداهمتها منازل مطلوبين في بلدة بريتال سيارتان استخدمهما المسلحون بعمليات إطلاق نار، حيث نقلتا إلى احد المراكز الأمنية".
وما زالت القوة المداهمة في حالة استنفار ومداهمة بحثًا عن مطلوبين.
ويذكر أن إشكالًا وقع بين عائلتَين في البلدة في وقت سابق من اليوم، وتخلله إطلاق نار.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": الجيش صادر خلال مداهمة في بريتال سيارتَين استخدمهما مسلحون بعمليات إطلاق نار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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