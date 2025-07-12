أكثر من عشرة آلاف مؤمن في مسيرة حج إلى ضريح القديس شربل في عنّايا تحضيرًا لعيده

تحت عنوان "من كل لبنان جايين يا شربل جايين متل الأرز من سنين هون مزروعين"، شهد مزار القدّيس شربل- عنّايا اليوم مسيرة حج شعبية ضخمة، حيث توافد أكثر من 10,000 مؤمن من مختلف المناطق اللبنانية إلى ضريح القديس شربل في دير مار مارون، قبل أسبوع من الاحتفال بعيد القديس الذي يصادف هذا العام في الأحد الثالث من تموز، أي في 20 تموز 2025.

وامتدت مواكب الحجاج سيرًا على الأقدام منذ ساعات الصباح الأولى، وسط أجواء إيمانية مفعمة بالصلاة والتأمل ورفع الأعلام والصور، طلبًا للشفاء والرجاء في ظل الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان.

القديس شربل مخلوف، الراهب اللبناني الماروني الناسك (1828–1898)، يشكّل محجًّا روحيًا سنويًا لمئات الآلاف من المؤمنين. ضريحه في عنّايا يُعتبر من أبرز المزارات في الشرق، وقد سُجّلت فيه آلاف حالات الشفاء لشفاعته، ما يعكس عمق الإيمان الشعبي برسالته.

تجدر الاشارة الى أن الصور بعدسة الراهب اللبناني الماروني الاب ايلي قرقماز.