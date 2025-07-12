"الجديد" عن وزير تابع لحزب "القوات": ما حصل في التعيينات "تهريبة" بين بري وسلام

نقلت قناة "الجديد"، عن وزير تابع لحزب "​القوات اللبنانية​" في الحكومة، قوله إنّ ما حصل بشأن التعيينات في جلسة مجلس الوزراء أمس الجمعة، "تهريبة" بين رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ورئيس الحكومة ​نواف سلام​.

وذكرت مصادر وزارية للقناة أنّ "وزراء القوات اعترضوا على آلية التعيين، خصوصًا أن السِيَر الذاتية للمعيّنين لم تصلهم سابقًا".

وأمس، أشار وزير الصناعة جو عيسى الخوري إلى وجود اعتراض على آلية التعيينات حيث أن بعض الوزراء لم تصلهم أسماء المرشحين قبل 48 ساعة من الجلسة.