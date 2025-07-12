الاتحاد الأوروبي يردّ على فرض ترامب رسوما جمركية جديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - رد الاتحاد الأوروبي على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، فرض رسوم جمركية جديدة على البضائع القادمة من دول التكتل الأوروبي إلى الولايات المتحدة.

وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحه إذا مضت الولايات المتحدة في فرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على السلع الأوروبية اعتبارا من أول أغسطس.

وأضافت فون دير لاين، التي ترأس الذراع التنفيذية للتكتل، في بيان، أن الاتحاد الأوروبي لا يزال مستعدا "لمواصلة العمل من أجل إبرام اتفاق بحلول الأول من أغسطس".

وتابعت "قليل من الاقتصادات في العالم تضاهي مستوى انفتاح الاتحاد الأوروبي والتزامه بالممارسات التجارية العادلة".

وأردفت قائلة "سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اعتماد تدابير مضادة متناسبة إذا لزم الأمر".

كان ترامب أعلن في وقت سابق اليوم السبت، في رسالة نشرها على موقعه للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، أن السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي ستواجه رسوما جمركية أميركية بنسبة 30% اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل.