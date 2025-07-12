أكثر من 100 قتيل بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة منذ فجر اليوم

سقط أكثر من 100 قتيل بنيران الجيش الإسرائيلي في القطاع منذ فجر اليوم السبت، بينهم 34 من منتظري المساعدات، وفق قناة "الجزيرة"، في ظل استمرار الانتقادات الدولية لآلية عمل "مؤسسة ​غزة​ الإنسانية" المدعومة أميركيًا وإسرائيليًا.

وأشارت القناة إلى سقوط 98 قتيلًا في غزة، وأضافت بعد ذلك أنّ هناك 7 قتلى على الأقل ونحو 40 مصابا في غارتين إسرائيليتين على مخيم الشاطئ.

في السياق، أشارت حركة "حماس" في بيان، إلى أنّ "مجازر جيش الاحتلال الإرهابي تتواصل بحقّ المدنيين الأبرياء في المنازل المأهولة وخيام النازحين، وقد ارتقى منذ فجر اليوم أكثر من مئة شهيد، مع عشرات المفقودين تحت الأنقاض، في مشهدٍ يوميٍّ يعكس إجرام وفاشية هذا الكيان، واستهتاره بكلّ القوانين والقِيَم الإنسانية".

وأوضحت أنّ "الاحتلال ارتكب مجزرة مروّعة في مخيّم الشاطئ غرب مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد عشرات المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في جريمة جديدة تؤكّد طبيعته الدموية".

ولفتت إلى أنّ "استمرار عمليات القتل الممنهج حول النقاط الأميركية الصهيونية للتحكّم بالمساعدات، وارتقاء أربعة وثلاثين شهيداً حولها اليوم، يؤكّد دورها الإجرامي في قتل وحصار وتجويع شعبنا، ما يستدعي موقفاً عربياً ودولياً لوقف هذه الآلية اللا إنسانية فوراً، ومحاكمة مسؤوليها".

ويأتي ذلك في ظل مفاوضات متعثّرة لوقف إطلاق النار في غزة عند مسألة الانسحاب الإسرائيلي من القطاع وضمان إنهاء الحرب التي يصرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على مواصلتها.