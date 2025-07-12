"الجديد": تواصل حثيث بين لبنان وسوريا للتوصل إلى حل في ملف عدد من الموقوفين السوريين في لبنان

أفادت معلومات قناة "الجديد"، عن "تواصل حثيث بين ​لبنان​ و​سوريا​ للتوصل إلى حل في ملف عدد من الموقوفين السوريين في لبنان".

وأكّد القناة أنّ التواصل يهدف أيضًا للعمل على "توقيع معاهدة قضائية بين وزارتي العدل في البلدين تسمح بإكمال محكومية بعضهم في سوريا باستثناء المتهمين بالإرهاب وجرائم الاغتصاب".

وأمس، أكّدت مصادر قضائية لـ"الجديد"، أنّ "وزير الدفاع ​ميشال منسى​ يتابع ملف الموقوفين السوريين وهو قانوني ولا يمكن متابعته بال​​سياسة​​ وبحاجة إلى آلية قضائية للبت به".