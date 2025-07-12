"الجديد": جابر يتجه الأسبوع المقبل إلى رفع دعوى قضائية على كازينو لبنان لتحصيل حقوق وزارة المال

أفادت معلومات قناة "الجديد"، بأنّ وزير المالية ياسين جابر يتجه الأسبوع المقبل إلى رفع دعوى قضائية على "كازينو لبنان"، من أجل تحصيل حقوق وزارة المال، بعد التحقيقات والتوقيفات في المراهنات الإلكترونية وشركة "betArabia".
يذكر أن في 9 تموز الحالي، أفادت معلومات قناة "الجديد"، بأنّ "القاضية دورا الخازن ادعت على مدير كازينو لبنان رولان خوري بهدر المال العام والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال في قضية الكازينو".
ولفتت إلى أنّ "القاضية دورا الخازن ادعت على مدير شركة betarabia جاد غاريوس بالتهرب الضريبي والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال".
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