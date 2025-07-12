"الجديد": جابر يتجه الأسبوع المقبل إلى رفع دعوى قضائية على كازينو لبنان لتحصيل حقوق وزارة المال

أفادت معلومات قناة "الجديد"، بأنّ وزير المالية ​ياسين جابر​ يتجه الأسبوع المقبل إلى رفع دعوى قضائية على "​كازينو لبنان​"، من أجل تحصيل حقوق وزارة المال، بعد التحقيقات والتوقيفات في المراهنات الإلكترونية وشركة "betArabia".

يذكر أن في 9 تموز الحالي، أفادت معلومات قناة "الجديد"، بأنّ "القاضية دورا الخازن ادعت على مدير ​كازينو لبنان​ ​​رولان خوري​​ بهدر المال العام والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال في قضية الكازينو".

ولفتت إلى أنّ "القاضية دورا الخازن ادعت على مدير شركة betarabia ​جاد غاريوس​ بالتهرب الضريبي والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال".