مكتب وزير الطاقة: الصدي حريص على تعزيز العلاقات مع العراق ويعمل لوضع حدَ للاستدانة

أكّد المكتب الإعلامي لوزير الطاقة ​جو الصدي​، في بيان حول ما نشرته إحدى الصحف حول عدم تفضيله للتعاون مع ​العراق​، أنّ "الوزير الصّدي ملتزم بال​سياسة​ الخارجية للدولة ال​لبنان​ية وحريص على تعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة بما فيها العراق الشقيق".

وقال "شكلت بغداد محطة أساسية ضمن أول جولة عربية لصدي حيث زارها ووزير المال ياسين جابر في مطلع أيار لشكر العراق سلطة وشعباً على وقوفه الدائم الى جانب لبنان ولبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين على صعد عدة بما فيها في قطاع الطاقة والنفط".

وأضاف مكتب الصدي "طرح الصدي كل ملف النفط العراقي والديون التي ترتبت خلال السنوات الماضية جراءه على مجلس الوزراء خصوصاً ان مجلس النواب لم يصادق حتى تاريخه على العقود الثاني والثالث والرابع"، و"نسّق الصّدي مع الوزير جابر لوضع حد للإستدانة وتكبيد الدولة المزيد من الإلتزامات المالية التي فرضت بالأمر الواقع، فطلب من مؤسسة ​كهرباء لبنان​ شراء الفيول من مداخيل جبايتها".

ولفتت إلى أنّ "الصدي أكّد منذ اللحظة الأولى لإستلامه مهامه أهمية إنتقال لبنان لإنتاج الطاقة عبر الغاز بدلاً من الفيول لما في ذلك من توفير للتكاليف المالية لتأمين التغذية بالكهرباء من جهة وحّد من التلوث البيئي من جهة أخرى. لذا لم يخفِ مساعيه خلال جولاته الخارجية لإنشاء معامل حديثة لإنتاج الطاقة على الغاز ومحاولة الحصول من الدول الشقيقة والصديقة على الاستثمار والدعم لتحقيق ذلك".

وتابع المكتب: "يؤكد الصّدي أن إعادة بناء الثقة بلبنان ومدّ الجسور مع المجتمعين العربي والدولي هي إحدى المهام الأساسية التي يقوم بها العهد والحكومة الحالية وهو شخصيًا".