بلدية صور باشرت بحملة لإزالة السيارات المهملة والمتضررة من شوارع المدينة

باشرت بلدية ​صور​، بحملة شاملة لرفع السيارات غير الصالحة والمهملة المركونة منذ وقت طويل في الشوارع والساحات والمواقف العامة، لا سيّما تلك المتضررة جراء ​العدوان الإسرائيلي​، والقديمة المعطّلة منذ سنوات، وذلك بإشراف رئيس البلدية حسن دبوق.

وسبق الحملة تبليغات وإنذارات رسمية لأصحاب المركبات، لإفساح المجال أمامهم لإزالة سياراتهم ضمن المهلة المحددة.

وفي هذا السياق، دعت شرطة بلدية صور جميع أصحاب السيارات المتبقية إلى التحرك الفوري لإزالتها، تفاديًا لاتخاذ البلدية الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.