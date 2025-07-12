وقع اشكال في بلدة بريتال بين عائلتَين، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار وسط حالة من الهلع في المنطقة بين الأهالي وأنباء عن سقوط جرحى، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في البقاع.
وقد تحركت قوة من الجيش إلى المكان للعمل على ضبط الوضع وملاحقة مطلقي النار.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": جرحى في إطلاق نار إثر إشكال عائلي في بلدة بريتال بالبقاع والجيش يتحرّك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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