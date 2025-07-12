"النشرة": جرحى في إطلاق نار إثر إشكال عائلي في بلدة بريتال بالبقاع والجيش يتحرّك

وقع اشكال في بلدة ​بريتال​ بين عائلتَين، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار وسط حالة من الهلع في المنطقة بين الأهالي وأنباء عن سقوط جرحى، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في البقاع.

وقد تحركت قوة من الجيش إلى المكان للعمل على ضبط الوضع وملاحقة مطلقي النار.