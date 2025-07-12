وزيرة البيئة جالت في محمية العباسية- صور: سنحاول تخصيص مشاريع للجنوب قدر المستطاع

زارت وزيرة ​البيئة​ الدكتورة ​تمارا الزين​، ​محمية البقبوق​ في بلدة العباسية- صور في جولة ميدانية بيئية، حيث أشارت إلى أنّ "هدف الزيارة هو معاينة الأضرار البيئية لأن هذا العدوان لم يكن مجرد دمار وارتقاء شهـداء بل أيضاً تعمّد العدو أذية البيئة وارتكاب الجرائم البيئية والإبادة".

وأكّدت أن "أكثر من 8 آلاف هكتار احرقهم العدو الاسرائيلي بالفوسفور والقنابل الحارقة والقصف التقليدي، و عملية التجريف بعدها والأذى الذي حل بالتربة والمياه والتنوع البيولوجي، مؤكدة أنه وبإصرار منها طالبت أن يتضمن البيان الوزاري خطة التعافي البيئي كجزء من خطة إعادة الإعمار في الجنوب".

وتطرقت الى موضوع الصرف الصحي، مؤكدة أنّ "هذا الملف لا يمكن إهماله لأن الضرر بيئي وسياحي وصحي وبحاجة الى جهات مانحة".

وحول موضوع النفايات، رأت الزين أن "المسؤولية تقع على عاتق البلديات واتحادات البلديات، وأولاً مسؤولية المواطن ووعيه لنظافة بيئته للحد من الضرر الذي تسببه النفايات"، لافتة إلى "وجود جهات دولية عبرت عن نيتها في الاستثمار في مجال النفايات من أجل الطاقة".

وقالت: "الجنوب دفع ثمن الأزمة وثمن الحرب، وسنحاول تخصيص مشاريع للجنوب قدر المستطاع"، مشيرة الى أن "مستحقات المحميات لم تدفع خلال السنوات الأخيرة من قبل وزارة البيئة ولم تدرج في الموازنة، وطالبنا بإدراجها في الموازنة".

وأكّدت ان "لبنان ملتزم لعام 2030 أن يكون 30% من مساحته محميات أو حمى أو موقع أو منتزه طبيعي، فيما حالياً يعتبر وضع لبنان جيد، حيث تم تصنيف بلدة كفريا منذ يومين بـ الحمى رقم 36 في لبنان، على أمل أن نحتفل في العباسية بالحمى رقم 37".

بدورها، أكّدت النائبة عناية عز الدين التي شاركت في الجولة أنّ "الموضوع البيئي يتقاطع مع كل القطاعات ويلامس معظم السياسيات العامة"، آملة بعد الأزمة الكبيرة التي مر بها لبنان أن "يتم معالجة النقص".