"النشرة": محلقة إسرائيلية قامت بإلقاء قنبلة صوتية باتجاه أحد المواطنين في بلدة الناقورة

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنّ "محلقة إسرائيلية قامت بإلقاء قنبلة صوتية باتجاه أحد المواطنين في بلدة ​الناقورة​". إلى ذلك، حلّق الطيران الإسرائيلي المسيّر بشكل منخفض فوق تبنين، صفد البطيخ، كفردونين، السلطانية.

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