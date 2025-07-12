باسيل: لبنان لا يزول

أشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في تصريح مقتضب، إلى أنّ "لبنان لا يزول".
ويأتي تصريح باسيل بعد تصريح للموفد الأميركي توم باراك حذّر فيه من أن لبنان يُواجه خطر الوقوع في قبضة القوى الإقليمية، ما لم تتحرك بيروت لحل مسألة أسلحة "حزب الله".
وأشار باراك إلى أنّ "لبنان بحاجة إلى حلّ هذه القضية وإلا فقد يواجه تهديدًا وجوديًا"، مضيفًا: "إسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، والآن سوريا تتجلّى بسرعة كبيرة، وإذا لم يتحرك لبنان، فسيعود إلى بلاد الشام".
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