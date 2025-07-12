باسيل: لبنان لا يزول

أشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ​جبران باسيل​، في تصريح مقتضب، إلى أنّ "​لبنان​ لا يزول".

ويأتي تصريح باسيل بعد تصريح للموفد الأميركي ​توم باراك​ حذّر فيه من أن لبنان يُواجه خطر الوقوع في قبضة القوى الإقليمية، ما لم تتحرك بيروت لحل مسألة أسلحة "​حزب الله​".

وأشار باراك إلى أنّ "لبنان بحاجة إلى حلّ هذه القضية وإلا فقد يواجه تهديدًا وجوديًا"، مضيفًا: "إسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، والآن سوريا تتجلّى بسرعة كبيرة، وإذا لم يتحرك لبنان، فسيعود إلى بلاد الشام".