أبو زيد: لبنان لن يكون أبدًا جزءًا أو ملحقًا من بلاد الشام أو أي دولة أخرى كما يهدّد البعض

أشار النائب السابق أمل أبو زيد، في تصريح، إلى أنّ "لبنان هو لبنان، صحيح أنه يتعرّض لخطر وجودي، لكنه لن يكون أبدًا جزءًا أو ملحقًا من بلاد الشام أو أي دولة أخرى كما يهدّد البعض، والتاريخ شاهد".
وذكّر أبو زيد أنّه سبق للرئيس السابق ميشال عون "أن قال يومًا: لبنان أكبر من أن يُبلَع وأصغر من أن يُقسّم".
ويأتي ذلك بعد أن حذر المبعوث الأميركي الخاص توم باراك، في حديث الى صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية، من أن لبنان يُواجه خطر الوقوع في قبضة القوى الإقليمية، ما لم تتحرك بيروت لحل مشكلة أسلحة "حزب الله".
وأشار إلى أن "لبنان بحاجة إلى حلّ هذه القضية وإلا فقد يواجه تهديداً وجودياً"، مضيفًا: "إسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، والآن سوريا تتجلّى بسرعة كبيرة، وإذا لم يتحرك لبنان، فسيعود إلى بلاد الشام".
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