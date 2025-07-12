الجالية اللبنانية في أرمينيا أحيت عيد القديس شربل للمرة الأولى في البلاد

أحيت الجالية اللبنانية في ​أرمينيا​ ​عيد القديس شربل​ للمرة الأولى باحتفال أقيم في المزار المخصص له في منطقة ياغفرد، وتخللته صلوات وابتهالات خاصة وطلبات من أجل السلام في لبنان سوريا وارمينيا والشرق الأوسط.

وترأس الاحتفال مطران دمشق للأرمن الكاثوليك جورج أسادوريان، بمشاركة لفيف من المؤمنين، وحضور رسمي وشعبي لافت، تقدمه محافظ البقاع كمال أبو جودة، وسفيرة لبنان في أرمينيا مايا داغر ورئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا ابو فيصل.

وقد شكّل هذا العيد مناسبة لـ"تعزيز الروابط الروحية والثقافية بين لبنان وأرمينيا"، كما عبّر الحاضرون عن "فرحتهم بوجود مزار للقديس شربل على الأراضي الأرمينية"، معتبرين أن "هذه الخطوة تعكس عمق العلاقة بين الشعبين وتكرّس لبنان وطنًا للقداسة والسلام".