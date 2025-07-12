نائب الأمين العام لحركة "الجهاد": لن نوقّع على اتفاق إطار يؤدي إلى الاستسلام

أشار نائب الأمين العام لحركة "​الجهاد الإسلامي​" محمد الهندي، في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، إلى أنّ "الخيارات محدودة أمام المقاومة والمطروح علينا الاستسلام"، في ظل استمرار المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في ​غزة​ وتبادل الأسرى.

ولفت الهندي إلى أنّه "هناك صمود أسطوري للشعب الفلسطيني وليس للمقاومة فقط"، موضحًا أنّ "الوفد المفاوض الفلسطيني قدم مرونة كبيرة من أجل وقف العدوان وأمام مرونتنا بالمفاوضات توهمت إسرائيل أنها تستطيع القضاء على المقاومة".

وقال "إسرائيل لا تستطيع التقدم أكثر وإلا سيكون الاستنزاف مصير قواتها، والاستنزاف والوقت في صالحنا ولسنا جبناء للاستسلام للخرائط الإسرائيلية".

وأوضح الهندي أنّ "الاحتلال يريد أن يجبرنا على القبول بـ40% من مساحة غزة"، وتابع: "هناك تعنت إسرائيلي ولو أرادوا وقف العدوان لقبلوا بصفقة شاملة والجانب الإسرائيلي يتوهم أننا نقبل الاستسلام والوقت ليس في صالحهم".

وأشار إلى أنّ "ما نتحدث عنه هو اتفاق إطار يتضمن وقف العدوان وذلك يتطلب ضمانات واتفاق الإطار يشمل أيضا الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ويتناول أيضا آلية توزيع المساعدات"، مشددًا على أنّ "الاحتلال يمارس حربا نفسية ولن نوقع على اتفاق إطار يؤدي إلى الاستسلام".