ماكرون دعا الاتحاد الأوروبي إلى "الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية" بعد رسوم ترامب الجديدة

اعرب الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، في تصريخ عن "استياء" فرنسا "الشديد"، بعد تهديد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بفرض رسوم جمركية نسبتها 30 في المئة على السلع الأوروبية ابتداء من الأول من آب.

ودعا ماكرون ​الاتحاد الأوروبي​ إلى "الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية"، كما حثّ المفوضية الأوروبية على "تسريع وتيرة التحضير لإجراءات مضادة ذات صدقية، عبر استنفار كل الادوات المتوافرة لها، إذا لم يتم التوصل الى اتفاق بحلول الأول من آب".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، "أننا سنفرض رسومًا جمركية إضافية على ​الاتحاد الأوروبي​​ تصل إلى 30% ابتداء من مطلع الشهر المقبل".

وأضاف "إذا فرض الاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية انتقامية على الولايات المتحدة فسنزيد الرسوم الجمركية عليهم".