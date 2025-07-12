باراك: تعليقاتي كانت تمدح التقدم المذهل الذي حققته سوريا ولم تكن تهديدًا للبنان

أشار الموفد الأميركي توم باراك، إلى أنّ "تعليقاتي أمس كانت تمدح التقدم المذهل الذي حققته سوريا، ولم تكن تهديدًا للبنان".
ولفت إلى "أنني لاحظت الواقع بأن سوريا تتحرك بسرعة فائقة للاستفادة من الفرصة التاريخية التي قدمها رفع العقوبات من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، مضيفًا "استثمارات من تركيا والخليج، تواصل دبلوماسي مع الدول المجاورة، ورؤية واضحة للمستقبل".
وقال: "يمكنني أن أؤكد أن قادة سوريا يريدون فقط التعايش والازدهار المتبادل مع لبنان، والولايات المتحدة ملتزمة بدعم تلك العلاقة بين جارين متساويين وسيدين ينعمون بالسلام والازدهار".
ويأتي تصريح باراك بعد تصريح سابق له حذّر فيه من أن لبنان يُواجه خطر الوقوع في قبضة القوى الإقليمية، ما لم تتحرك بيروت لحل مسألة أسلحة "حزب الله".
وأشار باراك في مقابلة إلى أنّ "لبنان بحاجة إلى حلّ هذه القضية وإلا فقد يواجه تهديدًا وجوديًا"، مضيفًا: "إسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، والآن سوريا تتجلّى بسرعة كبيرة، وإذا لم يتحرك لبنان، فسيعود إلى بلاد الشام".
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