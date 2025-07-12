"الجزيرة": 40 غارة إسرائيلية على بيت حانون شمالي قطاع غزة

أفادت قناة "الجزيرة"، عن "40 غارة إسرائيلية على بيت حانون شمالي قطاع ​غزة​"، مؤكدة أنّ "القوات الإسرائيلية تنفذ أحزمة نارية على مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة".

في السياق، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "أصوات الانفجارات جراء الغارات الإسرائيلية الكثيفة على شمالي قطاع غزة تهز مناطق الغلاف".

وسقط أكثر من 100 قتيل بنيران الجيش الإسرائيلي في القطاع منذ فجر اليوم السبت، بينهم 34 من منتظري المساعدات، وفق قناة "الجزيرة"، في ظل استمرار الانتقادات الدولية لآلية عمل "مؤسسة ​غزة​ الإنسانية" المدعومة أميركيًا وإسرائيليًا.

وأشارت القناة إلى سقوط 98 قتيلًا في غزة، وأضافت بعد ذلك أنّ هناك 7 قتلى على الأقل ونحو 40 مصابا في غارتين إسرائيليتين على مخيم الشاطئ.