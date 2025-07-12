رئيس المفوضية الأوروبية انتقدت رسوم ترامب الجديدة: مستعدون لمواصلة العمل على اتفاق

انتقدت رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لايين، الرسوم الجمركية الجديدة التي هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرضها على الاتحاد الأوروبي ابتداء من 1 آب.
وقالت فون دير لايين في بيان إنّ "فرض رسوم بنسبة 30 في المئة على صادرات الاتحاد الاوروبي سيؤدي الى تعطيل سلاسل التوريد على حساب الشركات والمستهلكين والمرضى على ضفتي الأطلسي".
وأضافت "ما زلنا مستعدين لمواصلة العمل نحو اتفاق بحلول الأول من آب. وفي الوقت نفسه، سنتخذ كل الاجراءات الضرورية للحفاظ على مصالح الاتحاد الأوروبي، ويشمل ذلك تبني إجراءات مضادة متكافئة إذا كان ذلك ضروريا".
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