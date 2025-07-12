الجيش الإسرائيلي زعم اغتيال عنصر في حزب الله في الخيام

زعم الجيش الإسرائيلي، في بيان، اغتيال "عنصر في حزب الله من منظومة الصواريخ المضادة للدروع"، وذلك في غارة على الخيام في جنوب لبنان.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن "غارة العدو الإسرائيلي على منزل في وطى الخيام أدت في حصيلة إلى سقوط شهيد".
ويأتي ذلك، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بشكل يوميّ، مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدة نقاط في الجنوب وخرق اتفاق وقف إطلاق النار المتواصل منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.
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