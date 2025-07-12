القناة 12 الإسرائيلية: آلاف الإسرائيليين يحتشدون وسط تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب وإنجاز صفقة تبادل

أفادت القناة 12 ال​إسرائيل​ية، بأنّ "آلاف الإسرائيليين يحتشدون وسط ​تل أبيب​ للمطالبة بوقف الحرب وإنجاز صفقة تبادل أسرى".

وفي ظل استمرار القصف الإسرائيلي على غزة، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة ​حماس​ في العاصمة القطرية ​الدوحة​ "لم تنهار"، وأكدت استمرار مشاركة الوفد الإسرائيلي في المحادثات والعمل مع الوسطاء.

والأربعاء، أعلنت حركة حماس موافقتها على إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء، في إطار "مرونة" تبديها للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، بينما تتعنت إسرائيل في نقاط "جوهرية"، منها الانسحاب من غزة.

وفي المقابل، لا تزال إسرائيل "تصر على منطقة عازلة بعرض 2 إلى 3 كيلومترات في منطقة رفح، ومن 1 إلى 2 كيلومتر في باقي المناطق الحدودية"، وفق ما نقل موقع "أكسيوس".

ومنذ أيام، تشهد الدوحة جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين وفدي حماس وإسرائيل، بوساطة قطرية ومصرية، وبمشاركة أميركية، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.