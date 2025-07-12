شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل: اجتماع القائمة الوطنية غدا لبحث خارطة التحركات الميدانية والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس حسام الخشت، أمين تنظيم حزب العدل، أن اجتماع الغد بحزب الجبهة الوطنية يعد الاجتماع التشاركي الثالث للأحزاب المتحالفة في القائمة الوطنية من أجل مصر، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار التحالف الانتخابي المتفق عليه، ومن أجل التشاور حول خطة الدعاية الانتخابية والتحركات الميدانية لدعم القائمة في خوض الانتخابات.

وأشار في تصريح لـ"الخليج 365" إلى أن التحالف داخل تلك القائمة الوطنية ومشاركتنا في اللقاءات التشاورية المتواصلة يعكس الإصرار على تبني التعددية والتمسك الدائم بخط الحزب ونهجه الإصلاحي، منوها بأن ممثلي الحزب في القائمة ملتزمون بهذا الخط ونحن في هذا التحالف الانتخابي نعبر بوضوح عن رؤيتنا المستقلة ومواقفنا السياسية دون تنازل.

وأضاف "الخشت" أن حزب العدل يشارك في هذا التحالف من موقعه كقوة مدنية إصلاحية تؤمن بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وممثلو الحزب في القائمة يعكسون هذا التوجه عبر التزامهم بقضايا العدالة الاجتماعية والحقوق والحريات العامة والدفاع عن أولويات المواطن المصري داخل أي مسار سياسي يشاركون فيه.

وتضم القائمة الوطنية 13 حزب وتجمع سياسي وهم مستقبل وطن -حماة الوطن - الجبهة الوطنية - الشعب الجمهوري - المصري الديمقراطي الاجتماعي - العدل - التجمع - إرادة جيل - الحرية - الوفد - الإصلاح والتنمية - المؤتمر - تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.