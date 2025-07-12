النشرة: مسيرة اسرائيلية استهدفت منزلا غير مأهول في منطقة وطى الخيام

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب بأن "​مسيرة اسرائيلية​ استهدفت منزلا غير مأهول في منطقة وطى الخيام جنوب لبنان"، مشيرا الى أن "بعد الكشف من قبل أمن الدولة على المنزل، تم العثور على جثمان قتيل من التابعية السورية".

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