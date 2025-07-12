شيّعت قيادة ​الجيش اللبناني​ وقرى شرقي بعلبك و​بريتال​ وآل طليس، العميد الراحل بشير طليس، بمراسم عسكرية حضرها العميد حسن شرف ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل. وقدمت ثلة من ضباط رفاق السلاح التحية العسكرية للعميد الراحل، وعزفت موسيقى الجيش نشيد الموت قبل أن يوارى في ثرى جبانة البلدة، في حين أمّ الصلاة لروح الراحل إمام بلدة بريتال الشيخ قاسم مظلوم.

كانت هذه تفاصيل خبر قيادة الجيش شيّعت العميد الراحل بشير طليس في بلدة بريتال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.