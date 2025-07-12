إنتشال جثة رجل مجهول الهوية في طبرجا

انتشلت وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع منذ بعض الوقت جثة رجل مجهول الهوية، في العقد الخامس من العمر، يرتدي شورت لونه بيج قبالة مرفأ الأكوامارينا في طبرجا.

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