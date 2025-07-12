بري تابع تطورات الاوضاع والمستجدات السياسية والميدانية مع وفد مجلس العلاقات العربية والدولية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في في عين التينة، وفد مجلس العلاقات العربية والدولية، برئاسة رئيس المجلس السيد محمد جاسم الصقر وعضوية كلٍّ من الرئيس السابق أمين الجميّل ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ونائب رئيس الحكومة طارق متري، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية.
كما عرض الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونا قضائية، خلال إستقباله وزير العدل عادل نصار.
واستقبل بري أيضاً العلامة السيد علي فضل الله مع وفد من عائلة العلامة الراحل السيد محمد حسين فضل الله، شكره على التعزية بوفاة حرم العلامة الراحل السيدة نجاة نور الدين، والزيارة كانت مناسبة جرى خلالها البحث بتطورات الاوضاع العامة وشؤوناً وطنية.
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