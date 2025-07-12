افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا، بأن "​طلاب الثانوية العامة​ بفروعها الاربعة في منطقة حاصبيا انهوا امتحاناتهم للشهادة الرسمية في اليوم الثالث على التوالي وسط أجواء أمنية هادئة ومريحة بفضل الاجراءات الامنية المشددة التي فرضتها القوى الامنية داخل مركزي الامتحانات في الثانوية الرسمية والتكميلية الرسمية للصبيان".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: طلاب الثانوية العامة في حاصبيا أنهوا امتحاناتهم لليوم الثالث وسط أجواء أمنية هادئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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