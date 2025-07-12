أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل، في بيان، تسلم ١٠٠٠ عربة نقل أمتعة جديدة تم توزيعها في صالات المطار، في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة الخدمات في مطار بيروت الدولي وتعزيز راحة المسافرين وتسهيل حركتهم، لا سيّما خلال موسم الصيف الذي يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في حركة الوافدين والمغادرين.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي إلى سلسلة الإجراءات التطويرية التي تعمل الوزارة على تنفيذها ضمن خطة شاملة لتحديث المرافق التشغيلية في المطار، وتحسين تجربة السفر من لحظة الوصول إلى حين المغادرة.
وأوضحت أ،ه سيتم إخضاع العربات القديمة لأعمال صيانة وتأهيل بهدف إعادة إدخالها في الخدمة بشكل تدريجي، بما يضمن استمرارية توفرها على مدار الساعة.
واكدت وزارة الأشغال العامة والنقل التزامها التام بمواصلة تطوير المطار والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة فيه، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الاشغال تعلن تسلم 1000 عربة نقل أمتعة جديدة وزعت في صالات المطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.