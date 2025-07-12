وزارة الاشغال تعلن تسلم 1000 عربة نقل أمتعة جديدة وزعت في صالات المطار

أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل، في بيان، تسلم ١٠٠٠ عربة نقل أمتعة جديدة تم توزيعها في صالات المطار، في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة الخدمات في ​مطار بيروت الدولي​ وتعزيز راحة المسافرين وتسهيل حركتهم، لا سيّما خلال موسم الصيف الذي يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في حركة الوافدين والمغادرين.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي إلى سلسلة الإجراءات التطويرية التي تعمل الوزارة على تنفيذها ضمن خطة شاملة لتحديث المرافق التشغيلية في المطار، وتحسين تجربة السفر من لحظة الوصول إلى حين المغادرة.

وأوضحت أ،ه سيتم إخضاع العربات القديمة لأعمال صيانة وتأهيل بهدف إعادة إدخالها في الخدمة بشكل تدريجي، بما يضمن استمرارية توفرها على مدار الساعة.

واكدت وزارة الأشغال العامة والنقل التزامها التام بمواصلة تطوير المطار والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة فيه، بالتنسيق مع الجهات المعنية.