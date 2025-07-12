لحود: صناعة العرق الزحلاوي تقليد يربطنا بأرضنا واجدادنا وتراثنا

أطلقت وزارة الزراعة وبلدية ​زحلة​ المعلقة وتعنايل وغرفة الصناعة والتجارة والزراعة في زحلة، فعاليات مهرجان "يوم العرق اللبناني واليوم العالمي للتذوق" في بارك جوزف طعمة سكاف.

وحضر الاحتفال وزير الزراعة الدكتور نزار هاني ممثلاً بمدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود، الذي أشار إلى أن "​صناعة العرق​ الزحلاوي هو تقليد يربطنا بأرضنا واجدادنا وتراثنا، وذكريات ليس لها من حدود تبدأ من سهول العنب وقطفها الى تركيب الكركي ونارها الى الخوابي وطاولات المازة والسهرات".

وفي لمحة تاريخية عن صناعة العرق، لفت لحود الى أن "العرق هو مشروب لبناني وطني طوّر الزحلاوي خليل نحاس مفهوم "الكركي" عام 1920، ليصبح العرق جزء اساسي من تركيبة زحلة الاجتماعية والاقتصادية وصار الخبراء والباحثون يعرفون العرق الزحلاوي من خلال الرائحة والجودة، وتحولت زحلة البيئة الحاضنة للعرق مترسخًا بذاكرة أبناء زحلة".

وأوضح أن "صناعة العرق اشتهرت فيها زحلة لتنتقل من البيت للخمارات التي اشتهر البعض منها بالسبيرتو والبعض الاخر بخلطة اليانسون لتحويله عرقا، واصبح العرق عنصرا مميزا للمازة اللبنانية. وفي الثمانينيات وصل انتاج لبنان الى 25 مليون قنينه عرق، ووصل العرق الى دول الانتشار. وبفضل الانتشار اللبناني ووزارة الزراعهة بدأت عام 2018 بورشة لتسويق العرق اللبناني، وكان اول يوم للعرق بزحلة، ومن ثم جرى متابعة تنظيم يوم ثاني عام 2019 وتوقف بسبب اوضاع الكورونا والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية".

وأعلن أننا "اليوم نحن نطلق من زحلة تحديا كبيرا بأن نرجع انتاج العرق لامجاده الذي كان بالثمانينيات، مع مراعاة اذواق الشباب بابتكارات جديدة من العرق، وخلطات جديدة مع الحفاظ على منتجنا التراثي"، لافتاً إلى "عرق لبناني 100% هو عنوان منتجنا التراثي الذي يعود مردوده 100% للأرض اللبنانية، ويساعد في الحفاظ على أرضنا وتراثنا"، مشيراً إلى ان "ارتباط زحله بالعرق تاريخي، كلنا نعرف "عرق توما وغنطوس ابو رعد" وقبلهما كان هناك معملين لبطرس قازان وابي سعدى، كانوا يشترون كل عنب سوريا لان عنب لبنان لم يكن يكفي".

وتابع: "ان مطبخ زحلة ذاع صيته بكل انحاء العالم مما دفع الاونيسكو عام 2013 لاعلان المدينة عضو بشبكة الاونيسكو للمدن المبدعة خاصة في مجال صناعة المأكولات. ان وزارة الزراعة ايمانا منها بضروره الحفاظ على المنتوجات التقليدية والزراعية اطلقت برنامج تسويق المونة والمطبخ اللبناني".