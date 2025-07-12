جبران افتتح مشروع تمديد خطوط ضخ وتوزيع المياه في منطقة قرطبا والشربين في قضاء جبيل

افتتح المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران مشروع تمديد خطوط ضخ وتوزيع المياه في منطقة ​قرطبا​ والشربين في قضاء جبيل، خلال جولة في البلدة استهلت بلقاء في مبنى بلدية قرطبا.

واعتبر رئيس البلدية فادي مرتينوس في كلمته أن "هذه المناسبة علامة مضيئة في مسيرة قرطبا الانمائية مع انطلاق مشروع امتداد شبكة المياه في منطقة حصيّا - الشربينة الذي يأتي استجابة لحاجة ملحة وضمن رؤية متكاملة لتحسين واقع الخدمات في بلدتنا". وقال: "ان هذا المشروع ما كان ليرى النور لولا التعاون المثمر مع مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان".

واشار جبران في كلمته إلى ان "قضاء جبيل أمثولة في التعايش وعربون السلام يستحق الكثير من الوفاء والعطاء المجاني والكثير من المشاريع الانمائية على الاصعدة كافة".، لافتا الى انني "اليوم هنا لاستعرض الإنجازات التي نريد الكثير منها، ومن المعيب أن نمنّن الناس بإعطاء حقوقهم البسيطة، أنا هنا لأؤكّد للذين ينتظرون ويتساءلون بعد، ماذا فعلت المؤسسة وماذا فعل مديرها، أن ينتظروا أكثر لربما غباشة الحقد السياسي تنكشح عن عيونهم، مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بكل مدرائها وأجهزتها لم تعمل أبداً إلّا للخير العام، ولكل الناس دون تمييز طائفي أو سياسي، وإذا كانت تهمة العمل الإنمائي لغايات سياسية عند البعض، فليكن الإنماء طريق للوصول الى خدمة الشأن العام ، ومهما كتبت الصحافة الصفراء".

واضاف "نحن في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان نعمل دون التوقف عند التفاصيل الصغيرة فمن يضع يده على المحراث لا يلتفت الى الوراء، آملين بكل صدق وجدية لإنجاز أكبر عدد ممكن من المشاريع مع افضل المتعهدين ، وهنا أخص بالشكر شركة الحاج، كما أشكر خصيصا المهندس ماهر شرفان على مصداقيته وضيافته لنا اليوم، وأشكر الإستشاري مكتب قرداحي، ومهندسي المؤسسة رمزي صليبا ، انطوان الزغبي ، عماد فاضل وفادي السبعلي على الإلتزام والنجاح" .