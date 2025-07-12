"سانا": توقيع مذكرة تفاهم بين سوريا وأذربيجان تتضمن التعاون والتنسيق في مجالات الطاقة

أفادت وكالة الأنباء السورية- "سانا"، عن توقيع مذكرة تفاهم بين سوريا وأذربيجان، تتضمن التعاون والتنسيق في مجالات الطاقة وتوريد الغاز الطبيعي إلى سوريا من خلال تركيا والتعاون والتنسيق في اسكتشاف النفط.
وجاء ذلك تزامنًا مع زيارة الرئيس السور أحمد الشرع إلى باكو، في زيارة هي الأولى له إلى أذربيجان، حيث التقى والوفد المرافق له نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في قصر زوغولبا.
وتأتي الزيارة بعد أن قررت أذربيجان تزويد الحكومة السورية الجديدة بالغاز، حيث صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق بأن أذربيجان مستعدة لتزويد الحكومة السورية الجديدة بالغاز.
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