79 قتيلًا بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة منذ فجر اليوم

أفادت قناة "الجزيرة"، نقلًا عن مصادر في مستشفيات ​غزة​، عن سقوط 79 قتيلًا بنيران ​الجيش الإسرائيلي​ في القطاع منذ فجر اليوم السبت، بينهم 29 من منتظري المساعدات، في ظل استمرار الانتقادات الدولية لآلية عمل "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة أميركيًا وإسرائيليًا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان، أنّ هناك "59 شهيدا و208 مصابين وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة"، مشيرة إلى "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 57,882 شهيدا و138,095 مصابا منذ 7 تشرين الأول من العام 2023".

ويأتي ذلك في ظل مفاوضات متعثّرة لوقف إطلاق النار في غزة عند مسألة الانسحاب الإسرائيلي من القطاع وضمان إنهاء الحرب التي يصرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على مواصلتها.