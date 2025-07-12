اشار وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي الى أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تدن العدوان الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية للأسف". ولفت خلال لقائه سفراء ورؤساء البعثات الأجنبية، الى أن "منشآت إيران النووية تضررت بسبب العدوان الأميركي لكن الضرر الأكبر كان لمقررات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية". واكد أن "​البرنامج النووي الإيراني​ كان سلمياً وسيبقى وطهران لم تنسحب من المعاهدات الدولية"، موضحا أن "تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يتوقف لكنه سيختلف في الشكل مستقبلاً ليضمن أمن المنشآت النووية".

كانت هذه تفاصيل خبر عراقجي: البرنامج النووي الإيراني كان سلمياً وسيبقى وطهران لم تنسحب من المعاهدات الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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