الأمم المتحدة حذّر من أن نقص الوقود في قطاع غزة بلغ "مستويات حرجة"

حذرت الأمم المتحدة، من أن نقص الوقود في قطاع ​غزة​ بلغ "مستوى حرجًا" يهدد بزيادة معاناة سكان القطاع المدمر بفعل الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، في ظل مجازر يومية بحق الفلسطينيين.

وأكدت سبع وكالات تابعة للأمم المتحدة في إعلان مشترك أنه "بعد حوالى سنتين من الحرب، يواجه سكان غزة صعوبات قصوى، ولا سيما انعداما معمما للأمن الغذائي. وحين ينفد الوقود، فهذا يلقي عبئا جديدا لا يمكن تحمله على سكان على حافة المجاعة".

وأمس، أعلن الدفاع المدني في قطاع ​غزة​، أن "مركبات الإنقاذ في مدينة غزة خرجت عن الخدمة بشكل كامل"، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي ومحاصرة القطاع.