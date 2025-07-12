"الأونروا": 800 شخص يتضورون جوعا قتلوا بغزة خلال محاولتهم الحصول على طعام

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن "800 شخص يتضورون جوعا قتلوا ب​غزة​ بفعل إطلاق النار عليهم خلال محاولتهم الحصول على الطعام".

واشار المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، الى ان "استبدل نظام فاعل بعملية احتيال قاتلة لإجبار الناس على النزوح وتعميق العقاب الجماعي للفلسطينيين في غزة".

وأضاف أن "إمدادات منقذة للحياة مهددة بالتلف نتيجة قرب انتهاء صلاحيتها في ظل وجود أكثر من 6 آلاف شاحنة للأونروا محملة بالغذاء والدواء والأساسيات بانتظار الضوء الأخضر لدخول غزة منذ أكثر من 4 أشهر".

واكد ان "الآن، لا يرسل سوى القليل جدا من الطعام الجاف مع انتشار سوء التغذية بين الأطفال في غزة".