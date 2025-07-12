مواقع إخبارية إسرائيلية: إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين في اشتباكات مع كتائب القسام في خان يونس

افادت مواقع إخبارية إسرائيلية، عن "إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين في اشتباكات مع كتائب القسام في خان يونس"، مشيرة الى ان "مروحيات الإجلاء وصلت حتى الآن إلى مستشفيات تل هشومير وبيلينسون وسوروكا وإيخيلوف".

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