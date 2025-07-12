كيم جونغ أون استقبل وزير الخارجية الروسي

استقبل الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي يزور ​كوريا الشمالية​، حسبما أفادت وزارة الخارجية الروسية. واشارت الوزارة الى ان "استُقبل" لافروف من قبل كيم جونغ أون. وقبل ذلك، التقى الوزير الروسي نظيرته الكورية الشمالية تشوي سون-هوي في مدينة وونسان على ساحل بحر اليابان حيث افتتحت السلطات الكورية الشمالية منطقة سياحية جديدة في أواخر حزيران.

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