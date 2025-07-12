اليازجي بحث مع البخاري الوضع العام في لبنان وسوريا

التقى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر سفيرَ السعودية ​وليد البخاري​ في المقر البطريركي في البلمند، في حضور رئيس جامعة البلمند الدكتور الياس وراق.

وتناول اللقاء الوضع العام في لبنان وسوريا والدور المناط بالمملكة في إطار العمق العربي والمشرقي، حيث كان عرضٌ للوضع العام ولقضايا الساعة في ضوء ما تشهده الساحة المحلية والإقليمية من تطورات.

وعبّر السفير البخاري عن استنكاره لمجزرة كنيسة مار الياس دويلعة-دمشق وعن تعازيه بالشهداء، وعن وقوفه إلى جانب البطريركية في هذا المصاب "الذي يمس المسيحيين كما يمس كل مكونٍ سوري ويستهدف بالدرجة الأولى العيش الواحد بين سائر الأطياف".

من جهته، عبّر البطريرك اليازجي للسفير البخاري عن شكره لتعازيه الصادقة وعن تقديره للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان و"للدور المحوري للمملكة في نشر ثقافة التسامح والانفتاح على الجميع، في كافة قضايا وملفات المنطقة".

ونوّه البطريرك بعمق العلاقة التي جمعت وتجمع الكنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية بالسعودية في سائر محطات التاريخ، بدءاً بزيارة البطريرك الياس الرابع للمملكة سنة 1975 وبزيارة البطريرك إغناطيوس الرابع سنة 1981.