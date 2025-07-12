أفادت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، عن "لقاء مباشر سوف يُعقد بين مسؤول سوري ومسؤول إسرائيلي في العاصمة الأذربيجانية باكو"، وفق ما نقلت عن مصدر دبلوماسي في دمشق.
ويأتي ذلك تزامنًا مع زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى باكو، في زيارة هي الأولى له إلى أذربيجان، حيث التقى والوفد المرافق له نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في قصر زوغولبا.
وسبق وأن ذكرت عدة وسائل إعلامية إسرائيلية وغيرها في تقارير أنّ جولات مفاوضات عقدت في باكو بين الإدارة السورية الجديدة وإسرائيل، وذلك للتوصل إلى اتفاقات أمنية بين الجانبين.
كانت هذه تفاصيل خبر "أ.ف.ب" عن مصدر دبلوماسي: لقاء مباشر سيُعقد بين مسؤول سوري ومسؤول إسرائيلي في باكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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