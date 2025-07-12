"أ.ف.ب" عن مصدر دبلوماسي: لقاء مباشر سيُعقد بين مسؤول سوري ومسؤول إسرائيلي في باكو

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، عن "لقاء مباشر سوف يُعقد بين مسؤول سوري ومسؤول ​إسرائيل​ي في العاصمة الأذربيجانية ​باكو​"، وفق ما نقلت عن مصدر دبلوماسي في دمشق.

ويأتي ذلك تزامنًا مع زيارة الرئيس السوري ​​أحمد الشرع​​ إلى باكو، في زيارة هي الأولى له إلى أذربيجان، حيث التقى والوفد المرافق له نظيره الأذربيجاني ​إلهام علييف​ في قصر زوغولبا.

وسبق وأن ذكرت عدة وسائل إعلامية إسرائيلية وغيرها في تقارير أنّ جولات مفاوضات عقدت في باكو بين الإدارة السورية الجديدة وإسرائيل، وذلك للتوصل إلى اتفاقات أمنية بين الجانبين.