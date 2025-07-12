ترامب: سنفرض رسومًا جمركية إضافية على الاتحاد الأوروبي والمكسيك تصل إلى 30% ابتداء من آب

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، "أننا سنفرض رسومًا جمركية إضافية على ​الاتحاد الأوروبي​ و​المكسيك​ تصل إلى 30% ابتداء من مطلع الشهر المقبل".

وأضاف "إذا فرض الاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية انتقامية على الولايات المتحدة فسنزيد الرسوم الجمركية عليهم".

وتأتي الرسوم الأميركية الجديدة بعد انتهاء مهلة 90 يوما، كان ترامب منحها لمختلف الشركاء التجاريين من الدول لإعطاء مجال التفاوض على اتفاق حالي.

وقال ترامب عن الدول التي لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن مع انتهاء المهلة في 9 من شهر تموز، إنّه ستفرض عليها رسوم بنسبة 15% أو 20% من الرسوم الجمركية.