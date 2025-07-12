القناة 12 الإسرائيلية: إصابة 4 جنود إسرائيليين في قطاع غزة

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن إصابة 3 جنود إسرائيليين جرّاء تفجير مركبة عسكرية في جنوب قطاع غزة، كما أكّدت إصابة جندي آخر بنيران مسلّح في شمال قطاع غزة.
ويأتي ذلك في وقت تكثّف فيه الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي في غزة وتوقع فيهم الخسائر في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع.
هذا، وتستمر المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة، في حين تتعثّر هذه المفاوضات بمسألة الانسحاب الإسرائيلي.
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