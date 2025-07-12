"تسنيم" عن مصدر: ننفي الادعاء حول إرسال بوتين رسالة إلى إيران لقبول اتفاق يمنعها من تخصيب اليورانيوم

نفى مصدر مطلع لوكالة "تسنيم" الإيرانية ما وصفه بـ"الادعاء حول إرسال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة إلى إيران لقبول اتفاق يمنعها من تخصيب اليورانيوم".
بأتي ذلك بعد أن أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي بأن الرئيس الروسي يحاول إقناع إيران بالقبول باتفاق نووي مع أميركا يمنعها من تخصيب اليورانيوم، مشيرًا إلى أن بوتين ناقش مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تفاصيل اتفاق نووي محتمل مع إيران.
ولفتت مصادر الموقع إلى أن بوتين يدعم وقف إيران لتخصيب اليورانيوم بشكل كامل، موضحة أن روسيا عرضت على إيران تزويدها باليورانيوم المخصب بنسبة 3.67%، مشيرة إلى أن إيران أبلغت روسيا أنها لن تناقش مسألة وقف تخصيب اليورانيوم.
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