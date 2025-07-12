السيد: ليس في سجون لبنان رهائن سوريين بل سجناء ومن غير الجائز مخاطبة بيروت بالتهديد عبر الإعلام

أشار النائب ​جميل السيد​، في تصريح له، إلى أن "مصادر سورية هددت لبنان أمس (ثم نفَتْ عبر الإعلام) بإجراءات انتقامية في حال لم يُفرِج عن محكومين وموقوفين سوريين في سجون لبنان"، موضحاً أنه "ليس في سجون لبنان رهائن سوريين سوى أنّ هنالك مساجين يمكن لسوريا استرجاع من يرغب منهم وفقاً لقوانين وإتفاقات ​تبادل السجناء​ بين سوريا ولبنان إذا وُجِدَت او سيجري اقرارها مستقبلاً".

ورأى أن "من مصلحة ​لبنان وسوريا​ عقد مثل هذا الإتفاق حول تبادل السجناء، على ان يسبقه أيضاً قرار سوري فوري وعلني يدعو النازحين السورييين في لبنان للعودة إلى بلدهم وأن يستقبل، دون عوائق، النازحين الذين يرحّلهم لبنان إلى سوريا"، مشدداً على أنه "ليس من الجائز أن تتمّ مخاطبة لبنان بالتهديد عبر الإعلام، طالما لبنان منفتح على كل المواضيع وطالما التواصل موجود بين المسؤولين في البلدين".

وأضاف: "يخطئ من يعتقد اليوم أنّ لبنان سيكون لقمة سهلة وسائغة حيال أي إعتداء على الهوية اللبنانية مهما كانت الخلافات بين اللبنانين، لأنّهم مُجمعون بأنّهم ليسوا فرعاً منشقّاً عن بلاد الشام، بل كانوا وكان لبنان قبل تلك البلاد وسيبقون بعدها".

وأشار إلى أن "حسن الجوار اساس الاستقرار بين البلدين، ومش غلط تثقيف الناس وتنفيس البخار من بعض الرؤوس الحامية".